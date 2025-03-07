Стефен Карри положил сумасшедший бросок с центра площадки

Очередной шедевр в исполнении лучшего снайпера в истории.

В матче с «Бруклином» (121:119) Стефу Карри удался невероятный бросок – в концовке первой половины он положил мяч с отклонением, выпрыгивая почти у центральной линии.

Карри принес «Уорриорс» 40 очков в этом матче.