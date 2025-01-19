Клинт Капела и Паскаль Сиакам – в лучших моментах игрового дня НБА
НБА представила подборку лучших моментов матчей 18 января.
Первые места в Топ-5 заняли центровой «Атланты» Клинт Капела и форвард «Индианы» Паскаль Сиакам.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, NBA Highlights
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