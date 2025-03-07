Деррику Уайту выбили зуб в матче с «Филадельфией»
Защитник «Бостона» пропустил часть первой половины матча из-за повреждения.
В середине второй четверти Уайт пропустил удар локтем в лицо от форварда «Филадельфии» Келли Убре. На повторе видно, что он тут же схватился за рот, а затем поднял с паркета маленький белый объект.
Уайта сопроводили в раздевалку, и он больше не выходил до большого перерыва. Игрок вернулся во второй половине.
В общей сложности Уайт отыграл 24 минуты и набрал 12 очков, 4 из 14 с игры, и 6 передач.
Уайт уже ломал передний зуб во время финальной серии 2024 года.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: apnews
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