«Олимпиакос» в последний момент подписал Сэйбена Ли
Сэйбен Ли стал игроком «Олимпиакоса».
Греческий клуб подписал американского разыгрывающего (25 лет, 188 см) в последний момент перед закрытием трансферного окна в Евролиге.
Бывший игрок НБА в этом сезоне перешел из «Манисы» в «Маккаби» и отыграл 8 матчей в главном клубном европейском турнире, набирая 12,0 очка, 2,1 подбора, 2,5 передачи и 1,3 перехвата в среднем за матч. 23 ноября Ли вернулся в «Манису».
«Олимпиакос» заплатит «Манисе» 550 000 евро. Ожидается, что Ли прибудет в Афины в ближайшие часы.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
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