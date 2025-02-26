«Олимпиакос» в последний момент подписал Сэйбена Ли

Сэйбен Ли стал игроком «Олимпиакоса».

Греческий клуб подписал американского разыгрывающего (25 лет, 188 см) в последний момент перед закрытием трансферного окна в Евролиге .

Бывший игрок НБА в этом сезоне перешел из «Манисы» в «Маккаби» и отыграл 8 матчей в главном клубном европейском турнире, набирая 12,0 очка, 2,1 подбора, 2,5 передачи и 1,3 перехвата в среднем за матч. 23 ноября Ли вернулся в «Манису».

«Олимпиакос» заплатит «Манисе» 550 000 евро. Ожидается, что Ли прибудет в Афины в ближайшие часы.