Чемпионат Греции. 27 очков Везенкова помогли «Олимпиакосу» обыграть «Перистери», «Панатинаикос» победил «Марусси»

Сегодня прошли два матча в рамках регулярного чемпионата греческой лиги.

27 очков Везенкова помогли «Олимпиакосу» обыграть «Перистери». «Панатинаикос» победил «Марусси». Чемпионат Греции Регулярный чемпионат Положение команд: Панатинаикос – 18-0, Олимпиакос – 17-2, АЕК – 11-8, Кардицас – 8-9, Паниониос – 8-10, ПАОК – 9-10, Промитеас – 8-11, Перистери – 7-11, Лаврион – 6-10, Арис – 7-12, Марусси – 5-13, Колоссос – 5-13. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.