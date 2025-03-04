Тайриз Халибертон – первый игрок в истории НБА, сделавший 500 передач до достижения отметки в 100 потерь в одном сезоне
Тайриз Халибертон вошел в историю НБА.
Разыгрывающий «Индианы» стал первым игроком в истории лиги, который сделал 500 передач в одном сезоне до того, как достиг отметки в 100 потерь.
Кроме того, Халибертон провел один из лучших в истории отрезков из пяти матчей, во время которого он набрал 117 очков, сделал 60 передач и всего 5 потерь при 62,7% с игры и 58,3% из-за дуги. Крис Пол – единственный игрок, которому один раз за карьеру удалось собрать такие показатели на отрезке из пяти матчей.
Халибертон уверенно идет к тому, чтобы стать вторым игроком в истории лиги, сделавшим 800+ передач и менее 150 потерь в одном сезоне. Единственный, кому это удалось – Маггси Богз.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт StatMamba в соцсети X
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