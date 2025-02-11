Демар Дерозан лидирует в НБА по количеству попаданий в клатче за последние 10 лет

Демар Дерозан – лидер последнего десятилетия по попаданиям в клатче.

Форвард «Сакраменто » реализовал наибольшее количество бросков в клатче за последние 10 лет, отмечает StatMamba. Имеются в виду точные броски с игры в последние 5 минут матча при разнице в счете не больше 5 очков.

465 — Демар Дерозан (46,7%)

367 — Леброн Джеймс (46,6)

363 — Расселл Уэстбрук (42,3)

332 — Никола Йокич (50,0)

318 — Дэмиан Лиллард (39,6)

В понедельник Дерозан забросил победный мяч на последних секундах овертайма в матче против «Далласа» (129:128).