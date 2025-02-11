Демар Дерозан лидирует в НБА по количеству попаданий в клатче за последние 10 лет
Демар Дерозан – лидер последнего десятилетия по попаданиям в клатче.
Форвард «Сакраменто» реализовал наибольшее количество бросков в клатче за последние 10 лет, отмечает StatMamba. Имеются в виду точные броски с игры в последние 5 минут матча при разнице в счете не больше 5 очков.
465 — Демар Дерозан (46,7%)
367 — Леброн Джеймс (46,6)
363 — Расселл Уэстбрук (42,3)
332 — Никола Йокич (50,0)
318 — Дэмиан Лиллард (39,6)
В понедельник Дерозан забросил победный мяч на последних секундах овертайма в матче против «Далласа» (129:128).
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Extra Muse в соцсети X
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