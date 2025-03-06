Майкл Мэлоун о тяжелой победе над «Сакраменто»: «Стиль опеки Николы Йокича со стороны соперника не должен никак влиять на нашу защиту»
Команде пришлось преодолевать отставание в 14 очков. Первая четверть завершилась со счетом 42:29 в пользу «Кингз».
«Нам пришлось приспосабливаться к их защите. Йонас Валанчюнас закрывал Расселла Уэстбрука, а кто-то другой жестко атаковал Николу Йокича по всей площадке. Но по ходу матча мы с этим справились.
Но мне не так важно, как они защищаются. Они реализовали 62% бросков в первой четверти, нашей худшей. В следующих трех мы отзащищались хорошо. Стиль опеки Николы не должен влиять на нашу оборону, а сегодня это произошло. Проблемы в нашем нападении позволили сопернику набрать 42 очка при 62%. Такого нельзя допускать. Еще 20 матчей, будут игры, когда атака не будет складываться на нужном уровне.
Рад, что Никола смог сохранить самообладание в такой тяжелой встрече.
Не буду рассуждать о том, что позволяют против него делать негабаритным защитникам других команд. Только если вы сначала организуете сбор средств на это», – заключил главный тренер «Наггетс».
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