Хавьер Паскуаль о победе над «Самарой»: «Выглядели очень уверенно и эффективно во всех аспектах»

Хавьер Паскуаль прокомментировал разгромную победу над «Самарой» (115:57).

«Прежде всего, хочу пожелать «Самаре» всего наилучшего до конца сезона. Во-вторых, спасибо всем болельщикам, которые были сегодня на матче.

В этой игре в атаке мы выглядели очень уверенно и эффективно во всех аспектах. В защите постарались исправить свою игру по сравнению с матчем против «Астаны», сделать шаг вперед и стать лучше.

В целом мы действительно прибавили, но, безусловно, нам нужно совершенствоваться во всех показателях, если хотим победить в Краснодаре в воскресенье», – сказал главный тренер «Зенита ».