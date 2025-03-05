Хавьер Паскуаль о победе над «Самарой»: «Выглядели очень уверенно и эффективно во всех аспектах»
Хавьер Паскуаль прокомментировал разгромную победу над «Самарой» (115:57).
«Прежде всего, хочу пожелать «Самаре» всего наилучшего до конца сезона. Во-вторых, спасибо всем болельщикам, которые были сегодня на матче.
В этой игре в атаке мы выглядели очень уверенно и эффективно во всех аспектах. В защите постарались исправить свою игру по сравнению с матчем против «Астаны», сделать шаг вперед и стать лучше.
В целом мы действительно прибавили, но, безусловно, нам нужно совершенствоваться во всех показателях, если хотим победить в Краснодаре в воскресенье», – сказал главный тренер «Зенита».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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