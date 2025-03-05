«Голден Стэйт» подпишет двусторонний контракт с Брэкстоном Ки

Брэкстон Ки и «Голден Стэйт» договорились о двустороннем контракте.

В 22 матчах G-лиги в этом сезоне за «Сан-Диего» Ки (28 лет, 203 см) в среднем набирал 16,3 очка, делал 9,2 подбора, 4,5 передачи и 2,6 перехвата за 33,4 минуты.

Ки, выбранный на драфте в 2020 году, сыграл в НБА 34 матча.