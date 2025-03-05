«Голден Стэйт» подпишет двусторонний контракт с Брэкстоном Ки
Брэкстон Ки и «Голден Стэйт» договорились о двустороннем контракте.
В 22 матчах G-лиги в этом сезоне за «Сан-Диего» Ки (28 лет, 203 см) в среднем набирал 16,3 очка, делал 9,2 подбора, 4,5 передачи и 2,6 перехвата за 33,4 минуты.
Ки, выбранный на драфте в 2020 году, сыграл в НБА 34 матча.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости