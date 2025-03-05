Норман Пауэлл пропустит еще минимум 10 дней и лишится возможности претендовать на персональные награды НБА
Норман Пауэлл выбыл из гонки за звание самого прогрессирующего игрока.
Защитник набирает 23,8 очка, 3,5 подбора, 2,2 передачи и 1,3 перехвата в матчах этого сезона, реализуя 42,4% трехочковых.
«Клипперс» сообщили, что Пауэлл не вернется в ближайшие 10 дней, после чего пройдет обследование. Защитника беспокоит травма задней поверхности правого бедра.
Пауэлл отыграл 46 матчей в этом сезоне и не пересечет необходимый порог в 65.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джастина Руссо
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