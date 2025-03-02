Тайрон Лю: «Надеюсь, что Норман Пауэлл вернется в ближайшее время»
Тайрон Лю надеется на скорое возвращение Нормана Пауэлла в строй.
«Как я уже сказал, Норман близок к возвращению, и он делает все необходимое, чтобы вернуться на площадку. Поэтому надеюсь, что это произойдет в ближайшее время», – сказал главный тренер «Клипперс».
Пауэлл, лучший бомбардир «Клипперс» в этом сезоне, пропустил пять матчей из-за боли в левом колене.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Orange County Register
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