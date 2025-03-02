Тайрон Лю: «Надеюсь, что Норман Пауэлл вернется в ближайшее время»

Тайрон Лю надеется на скорое возвращение Нормана Пауэлла в строй.

«Как я уже сказал, Норман близок к возвращению, и он делает все необходимое, чтобы вернуться на площадку. Поэтому надеюсь, что это произойдет в ближайшее время», – сказал главный тренер «Клипперс».

Пауэлл, лучший бомбардир «Клипперс » в этом сезоне, пропустил пять матчей из-за боли в левом колене.