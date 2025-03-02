Остин Ривз избежал серьезной травмы и вернется в состав «Лейкерс» со дня на день
Остин Ривз не пропустит много времени.
Защитник получил повреждение правой икроножной мышцы в матче с «Клипперс». МРТ не выявила серьезных проблем.
Ривз пропустит второе дерби в воскресенье, но вернется в состав «Лейкерс» со дня на день.
На его счету в этом сезоне 19,1 очка, 4,2 подбора и 6 передач в среднем за матч.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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