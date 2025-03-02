Остин Ривз избежал серьезной травмы и вернется в состав «Лейкерс» со дня на день

Остин Ривз не пропустит много времени.

Защитник получил повреждение правой икроножной мышцы в матче с «Клипперс ». МРТ не выявила серьезных проблем.

Ривз пропустит второе дерби в воскресенье, но вернется в состав «Лейкерс » со дня на день.

На его счету в этом сезоне 19,1 очка, 4,2 подбора и 6 передач в среднем за матч.