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«НБА помогает мне подготовиться к лету». Санти Альдама подтвердил участие в Евробаскете-2025

Санти Альдама сыграет за сборную Испании.

Форвард «Мемфиса» проводит успешный сезона в НБА, набирая 12,8 очка, 6,7 подбора и 2,8 передачи за 25 минут в среднем.

«Я хорошо принимаю решения. Помогаю партнерам открываться, когда мяч у меня в руках.

Во время сезона я упорно работаю над своей игрой, но по-настоящему убиваюсь в тренажерном зале и на площадке летом. Выступление за сборную очень сильно мне помогает. Способствует моему прогрессу и моей карьере.

Сейчас я всем доволен в «Мемфисе», но посмотрим, что будет дальше. Сосредоточен на победах, а награда придет позже.

Постоянно играть против лучших – главное для развития. Все что я делаю также способствует моей подготовке к лету, к лидерству в сборной.

Это будет мой первый Евробаскет, очень жду дебюта и возможности посоревноваться. Испания всегда претендует на победу, мы нацелены на нее и в этот раз.

Расчитываю столкнуться с Францией в финале», – заключил Альдама.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: AS
logoМемфис
logoЕвробаскет-2025
logoсборная Испании
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logoСанти Альдама
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