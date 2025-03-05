«НБА помогает мне подготовиться к лету». Санти Альдама подтвердил участие в Евробаскете-2025

Санти Альдама сыграет за сборную Испании.

Форвард «Мемфиса » проводит успешный сезона в НБА , набирая 12,8 очка, 6,7 подбора и 2,8 передачи за 25 минут в среднем.

«Я хорошо принимаю решения. Помогаю партнерам открываться, когда мяч у меня в руках.

Во время сезона я упорно работаю над своей игрой, но по-настоящему убиваюсь в тренажерном зале и на площадке летом. Выступление за сборную очень сильно мне помогает. Способствует моему прогрессу и моей карьере.

Сейчас я всем доволен в «Мемфисе», но посмотрим, что будет дальше. Сосредоточен на победах, а награда придет позже.

Постоянно играть против лучших – главное для развития. Все что я делаю также способствует моей подготовке к лету, к лидерству в сборной.

Это будет мой первый Евробаскет , очень жду дебюта и возможности посоревноваться. Испания всегда претендует на победу, мы нацелены на нее и в этот раз.

Расчитываю столкнуться с Францией в финале», – заключил Альдама .