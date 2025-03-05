«НБА помогает мне подготовиться к лету». Санти Альдама подтвердил участие в Евробаскете-2025
Форвард «Мемфиса» проводит успешный сезона в НБА, набирая 12,8 очка, 6,7 подбора и 2,8 передачи за 25 минут в среднем.
«Я хорошо принимаю решения. Помогаю партнерам открываться, когда мяч у меня в руках.
Во время сезона я упорно работаю над своей игрой, но по-настоящему убиваюсь в тренажерном зале и на площадке летом. Выступление за сборную очень сильно мне помогает. Способствует моему прогрессу и моей карьере.
Сейчас я всем доволен в «Мемфисе», но посмотрим, что будет дальше. Сосредоточен на победах, а награда придет позже.
Постоянно играть против лучших – главное для развития. Все что я делаю также способствует моей подготовке к лету, к лидерству в сборной.
Это будет мой первый Евробаскет, очень жду дебюта и возможности посоревноваться. Испания всегда претендует на победу, мы нацелены на нее и в этот раз.
Расчитываю столкнуться с Францией в финале», – заключил Альдама.
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