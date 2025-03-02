Санти Альдама: «Позволяем командам иметь нас каждый вечер»

Санти Альдама заявил, что «Мемфис» испытывает проблемы в последних матчах.

«Нет энергии. Я могу сидеть и говорить, что она есть, но ее нет. Это очевидно.

Мы просто позволяем командам иметь нас каждый вечер, а затем отыгрываемся и просто надеемся, что удача будет на нашей стороне. Так играть нельзя. Мы не та команда, которой нужно полагаться на удачу. Обычно мы задаем тон, но сейчас мы этого не делаем», – сказал форвард «Мемфиса ».