«Бруклин» подпишет двусторонний контракт с Тайсоном Этьенном

Тайсон Этьенн попробует силы в основной команде «Нетс».

«Бруклин » подпишет с разыгрывающим (25 лет, 188 см) двусторонний контракт.

Этьенн проводит 3-й сезон на профессиональном уровне и набирает 16,9 очка (41,9% трехочковых), 3,7 передачи, 3,2 подбора и 1,3 перехвата в лиге развития.