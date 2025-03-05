«Бруклин» подпишет двусторонний контракт с Тайсоном Этьенном
Тайсон Этьенн попробует силы в основной команде «Нетс».
«Бруклин» подпишет с разыгрывающим (25 лет, 188 см) двусторонний контракт.
Этьенн проводит 3-й сезон на профессиональном уровне и набирает 16,9 очка (41,9% трехочковых), 3,7 передачи, 3,2 подбора и 1,3 перехвата в лиге развития.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
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