Леброн Джеймс стал 3-м в истории НБА по проведенным матчам

Леброн Джеймс вошел в Топ-3 в истории НБА по важному показателю.

Форвард «Лейкерс » в четверг вышел на площадку в игре с «Блэйзерс» и стал 3-м в истории НБА по проведенным матчам в регулярных чемпионатах.

40-летний Джеймс , для которого сегодняшняя встреча стала 1 542-й за карьеру, обошел Винса Картера .

Леброна опережают лишь Карим Абдул-Джаббар и Роберт Пэриш.