Леброн Джеймс стал 3-м в истории НБА по проведенным матчам
Леброн Джеймс вошел в Топ-3 в истории НБА по важному показателю.
Форвард «Лейкерс» в четверг вышел на площадку в игре с «Блэйзерс» и стал 3-м в истории НБА по проведенным матчам в регулярных чемпионатах.
40-летний Джеймс, для которого сегодняшняя встреча стала 1 542-й за карьеру, обошел Винса Картера.
Леброна опережают лишь Карим Абдул-Джаббар и Роберт Пэриш.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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