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Велимир Перасович: «Для успешного выступления в плей-офф УНИКСу необходим сильный разыгрывающий»

Велимир Перасович заявил, что в плей-офф УНИКСу нужен сильный разыгрывающий.

«Считаю, что три четверти УНИКС провел на высоком уровне. Только в последней десятиминутке мы перестали играть в защите. Впрочем, наше преимущество ни разу не было под угрозой. В целом команда хорошо действовала в нападении, однако мы испытали определенные проблемы в обороне. Это объяснимо, учитывая, что многие наши игроки только восстанавливаются после длительных травм. Отсутствие двух разыгрывающих существенно меняет облик команды. Надеюсь, в ближайшее время сможем выступать полным составом.

Что касается Дмитрия Кулагина, ожидаем, что он будет готов к следующему матчу. Сейчас он болеет, но вскоре присоединится к команде. Однако очевидно, что для успешного выступления в плей-офф УНИКСу необходим сильный игрок на позиции разыгрывающего. Это критически важная позиция, и, возможно, нам потребуются даже два качественных исполнителя на роль разыгрывающих», – сказал главный тренер УНИКСа.

Во вторник казанский УНИКС на своем паркете нанес поражение московской МБА-МАИ – 92:80.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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logoМБА-МАИ
Велимир Перасович
logoЕдиная лига ВТБ
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