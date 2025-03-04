Андреас Пистиолис: «Не оставили «Уралмашу» ни единого шанса»
Андреас Пистиолис прокомментировал разгромную победу над «Уралмашем» – 109:65.
«Спасибо болельщикам за поддержку. Мы сегодня продемонстрировали отличный настрой, очень старательно действовали с самого начала.
Нам противостоял хороший соперник, и финальная разница не отражает реального соотношения сил. Мне очень нравится работа, которую тренер Вергун проделывает с командой. Тем не менее сегодня за счет своей игры мы не оставили им ни единого шанса», – сказал главный тренер ЦСКА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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