Андреас Пистиолис: «Не оставили «Уралмашу» ни единого шанса»

Андреас Пистиолис прокомментировал разгромную победу над «Уралмашем» – 109:65.

«Спасибо болельщикам за поддержку. Мы сегодня продемонстрировали отличный настрой, очень старательно действовали с самого начала.

Нам противостоял хороший соперник, и финальная разница не отражает реального соотношения сил. Мне очень нравится работа, которую тренер Вергун проделывает с командой. Тем не менее сегодня за счет своей игры мы не оставили им ни единого шанса», – сказал главный тренер ЦСКА .