«Даллас» может стать 5-й командой за последние 25 лет, не попавшей в плей-офф после выхода в финал

«Маверикс» рискуют присоединиться к редкому списку команд.

Если «Даллас » не пройдет в плей-офф в этом сезоне, то станет лишь пятой командой за последние 25 лет, не попавшей в плей-офф после выхода в финал НБА в предыдущем сезоне.

Последней командой, которую постигла эта участь, были «Уорриорз» сезона-2019/20, которые потеряли Клэя Томпсона и Стефена Карри из-за травм, а также Кевина Дюрэнта в качестве свободного агента. Годом ранее «Кавальерс» закончили сезон с худшим результатом в лиге после ухода Леброна Джеймса.

Также в этом списке находятся «Лейкерс» сезона-2004/05, которые не попали в плей-офф после обмена Шакила О’Нила, и «Майами» сезона-2014/15, который испытывал трудности после ухода Леброна Джеймса в «Кливленд».

На данный момент «Мэвс» занимают 10-е место в Западной конференции с результатом 32-30.