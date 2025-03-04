Юсуф Нуркич: «Я в расцвете сил и способен на многое»

Юсуф Нуркич заявил, что он все еще в расцвете сил.

«Я еще молод. Мне исполнилось 30 лет прошлым летом. Я чувствую, что я в расцвете сил и способен на многое.

Мы способны выигрывать матчи, и я хочу быть на площадке с игроками, которые пытаются выигрывать матчи», – сказал центровой «Шарлотт ».