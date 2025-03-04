Юсуф Нуркич: «Я в расцвете сил и способен на многое»
Юсуф Нуркич заявил, что он все еще в расцвете сил.
«Я еще молод. Мне исполнилось 30 лет прошлым летом. Я чувствую, что я в расцвете сил и способен на многое.
Мы способны выигрывать матчи, и я хочу быть на площадке с игроками, которые пытаются выигрывать матчи», – сказал центровой «Шарлотт».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: HoopsHype
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости