Юдонис Хаслем – о Франции: «Там в тюрьме дыра в полу – человек сидел на корточках»

Легенда «Хит» рассказал, как провел время во Франции.

Юдониса Хаслема отправили за решетку во время тренировки в 2002 году, когда он выступал за «Шалон ».

«Чувак, меня там посадили в тюрьму. Эти уроды забрали меня в тюрьму прямо во время тренировки. Закрыли, блин. Я ехал на тренировку, понимаешь? У меня была машина с ручной коробкой передач. Я только учился, как ей управлять, но не до конца освоил эту штуку. И вот я врезался в чью-то машину – бум!

Я выхожу из машины, мужик орет на меня, я ору на него. Я вижу зал, недалеко от места аварии. И я такой: «Черт, у меня 15 минут, чтобы добраться на тренировку. Они знают, где меня найти. Команда позвонила, там все указано».

Я думал, они просто выпишут мне штраф. Но эти уроды забрали меня в тюрьму. Я провел 10 часов в тюрьме во Франции.

Чувак, ты не хочешь попасть во французскую тюрьму. Слушай, это не шутки. У них там дыра в полу. Я зашел, а там эти чуваки на корточках – сидит там на корточках. Срет в углу.

Это дыра. Ты приседаешь и срешь прямо туда. Ты думаешь, что металлические туалеты – это плохо? У них дыра в полу.

Так что я отсидел 10 часов. Провел там часов восемь или десять. Потом моя тетя приехала и забрала меня оттуда. Все улеглось, но это был ценный опыт, чувак. Это был ценный опыт.

А еще я никогда раньше не видел снега. Раскокал себе чертово лобовое стекло, потому что думал, что, если плеснуть горячей воды, оно растает, а оно такое: «Трах-трах-трах». Все чертово лобовое стекло начало трескаться. Я такой: «Черт возьми, чувак, да мне просто не везет», – рассказал Хаслем.