Демаркус Казинс: «Если у «Бакс» ничего не получится, допускаю, что Яннис Адетокумбо перейдет в другую команду»

Демаркус Казинс верит, что Яннис Адетокумбо может покинуть «Милуоки».

«Будучи партнером по команде Янниса Адетокумбо , я понял, что в его юморе всегда есть правда, и он намного умнее, чем хочет казаться. В том, что он говорит, всегда есть правда. Так что я вполне это допускаю, особенно если эксперимент с Дэмианом Лиллардом не удастся.

Очевидно, что Яннис был готов покинуть «Милуоки » до того, как они выиграли чемпионат. Если у «Бакс» ничего не получится, я вполне допускаю, что он перейдет в другую команду, например, в «Чикаго». «Чикаго» – отличная команда для любой суперзвезды», – сказал бывший игрок НБА .