Демаркус Казинс: «Если у «Бакс» ничего не получится, допускаю, что Яннис Адетокумбо перейдет в другую команду»
Демаркус Казинс верит, что Яннис Адетокумбо может покинуть «Милуоки».
«Будучи партнером по команде Янниса Адетокумбо, я понял, что в его юморе всегда есть правда, и он намного умнее, чем хочет казаться. В том, что он говорит, всегда есть правда. Так что я вполне это допускаю, особенно если эксперимент с Дэмианом Лиллардом не удастся.
Очевидно, что Яннис был готов покинуть «Милуоки» до того, как они выиграли чемпионат. Если у «Бакс» ничего не получится, я вполне допускаю, что он перейдет в другую команду, например, в «Чикаго». «Чикаго» – отличная команда для любой суперзвезды», – сказал бывший игрок НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Run It Back в соцести X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем