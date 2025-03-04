Тай Джером оштрафован на 25 тысяч за критику арбитров
Защитника «Кливленда» наказали за послематчевую критику судей.
После матча с «Портлендом» (133:129) Джером негативно оценил работу арбитров, которые 70 раз ставили игроков на линию.
«Мне показалось, что арбитры сегодня очень плохо отработали. Особенно Натали – она очень плохо судила. Такое случается – арбитры теряют контроль над игрой. Первая половина – это просто абсурд. Третья четверть – кошмар, – сказал Джером.
Джерому предстоит заплатить 25 тысяч долларов.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Официальный сайт НБА
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