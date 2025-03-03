Тай Джером: «Арбитры были плохи, особенно Натали»

Защитник «Кливленда» прокомментировал работу арбитров в игре с «Портлендом».

«Кэвз» и «Блейзерс» совершили 70 штрафных бросков за матч.

«Мне показалось, что арбитры сегодня очень плохо отработали. Особенно Натали – она очень плохо судила.

Такое случается – арбитры теряют контроль над игрой. Нужно не поддаваться эмоциям. Первая половина – это просто абсурд. Третья четверть – кошмар. Но нужно не поддаваться эмоциям и продолжать играть», – сказал Джером.

Встречу обслуживали Пэт Фрэхер, Натали Сэго и Дженна Шредер.

Джером набрал 25 очков со скамейки (8 из 17 с игры) и добавил 6 перехватов, 6 передач и 5 подборов.

«Кливленд» победил в овертайме – 133:129.