Тай Джером: «Арбитры были плохи, особенно Натали»
Защитник «Кливленда» прокомментировал работу арбитров в игре с «Портлендом».
«Кэвз» и «Блейзерс» совершили 70 штрафных бросков за матч.
«Мне показалось, что арбитры сегодня очень плохо отработали. Особенно Натали – она очень плохо судила.
Такое случается – арбитры теряют контроль над игрой. Нужно не поддаваться эмоциям. Первая половина – это просто абсурд. Третья четверть – кошмар. Но нужно не поддаваться эмоциям и продолжать играть», – сказал Джером.
Встречу обслуживали Пэт Фрэхер, Натали Сэго и Дженна Шредер.
Джером набрал 25 очков со скамейки (8 из 17 с игры) и добавил 6 перехватов, 6 передач и 5 подборов.
«Кливленд» победил в овертайме – 133:129.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Интервью Тая Джерома
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