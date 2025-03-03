«Бостон» подпишет двустороннее соглашение с форвардом Майлзом Норрисом

Майлз Норрис присоединится к «Селтикс».

Форвард (24 года, 208 см) набирал 17,1 очка, 5,5 подбора и 1,1 перехвата в среднем в матчах лиги развития в этом сезоне, реализуя 47% бросков с игры и 39% из-за дуги.

Норрис попробовал себя в Европе, но отыграл всего 4 матча за «Бодрумспор» в прошлом сезоне.

Форвард подпишет двустороннее соглашение с «Бостоном », который ранее отчислил форварда Энтона Уотсона .