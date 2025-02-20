Джейден Спрингер подпишет 10-дневный контракт с «Ютой»
Джейден Спрингер присоединится к «Джаз».
Защитник (22 года, 193 см) ранее перешел из «Бостона» в «Хьюстон» в рамках обмена драфт-пиками 2-го раунда и был отчислен.
Спрингер согласился подписать 10-дневное соглашение с «Ютой».
Игрок набирал 1,7 очка за 5,4 минуты в среднем в этом сезоне. Защитник проводит 4-й год в лиге.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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