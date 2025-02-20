Джейден Спрингер подпишет 10-дневный контракт с «Ютой»

Джейден Спрингер присоединится к «Джаз».

Защитник (22 года, 193 см) ранее перешел из «Бостона » в «Хьюстон » в рамках обмена драфт-пиками 2-го раунда и был отчислен.

Спрингер согласился подписать 10-дневное соглашение с «Ютой».

Игрок набирал 1,7 очка за 5,4 минуты в среднем в этом сезоне. Защитник проводит 4-й год в лиге.