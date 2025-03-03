Форвард «Самары» Илья Платонов вернулся на площадку после года реабилитации

Илья Платонов провел первый матч после травмы.

26-летний российский форвард «Самары» получил тяжелую травму колена в начале апреля прошлого года. Игроку потребовались операция и почти год на восстановление.

Платонов вернулся на площадку 2 марта в матче против «Автодора » (74:90). На его счету 9 очков и 4 подбора за 19,3 минуты.