Форвард «Самары» Илья Платонов вернулся на площадку после года реабилитации
Илья Платонов провел первый матч после травмы.
26-летний российский форвард «Самары» получил тяжелую травму колена в начале апреля прошлого года. Игроку потребовались операция и почти год на восстановление.
Платонов вернулся на площадку 2 марта в матче против «Автодора» (74:90). На его счету 9 очков и 4 подбора за 19,3 минуты.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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