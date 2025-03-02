Единая лига ВТБ. «Автодор» победил «Самару» в гостях

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ прошел один матч.

Саратовский «Автодор» победил «Самару» в гостях и поднялся на 6-е место в таблице. Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд: ЦСКА – 28-5, Зенит – 28-5, УНИКС – 27-7, Локомотив-Кубань – 25-8, Уралмаш – 18-15, Автодор – 14-19, Пари Нижний Новгород – 14-19, Парма – 13-20, МБА-МАИ – 12-21, Енисей – 11-23, Самара – 8-25, Астана – 1-32. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.