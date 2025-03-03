Николе Йокичу не хватило одной передачи до трипл-дабла в игре с «Бостоном»
Усилий сербского центрового не хватило для победы, «Денвер» проиграл – 103:110.
За 39 минут на площадке Йокич набрал 20 очков (9 из 15 с игры, 2 из 3 из-за дуги), 14 подборов и 9 передач.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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