Эл Хорфорд: «Я люблю соревноваться. А в лиге нет никого лучше Йокича»

Эл Хорфорд рассказал о мотивации в игре против Николы Йокича.

В отсутствие центрового Кристапса Порзингиса основная тяжесть противостояния с лидером «Денвера » легла на плечи ветерана «Селтикс». Йокич закончил встречу с 20 очками при 9 точных из 15 бросков с игры, 14 подборами, 9 передачами и 2 перехватами.

В активе Хорфорда 19 очков, 8 подборов и 3 перехвата. «Бостон» одержал домашнюю победу со счетом 110:103.

«Предельно ценю такие моменты. Подобные матчи.

Очень люблю соревноваться. Все сводится к этому. А в лиге сейчас нет никого лучше Йокича . Он столько всего делает. Его тяжело опекать, потому что он непредсказуем. Всегда принимает правильные решения. Он играет на командный результат и при этом все равно показывает сумасшедшую статистику.

Когда речь заходит об игре с кем-то подобным, дело не в личном противостоянии. Все должны действовать синхронно, чтобы выполнить план на игру. Нашим парням сегодня это удалось.

Все и так знают, что вся их игра идет через Йокича. Но он настолько умен, что это знание не сильно помогает. Нужно пытаться ограничить его партнеров наиболее эффективным образом и помешать их наработанным связкам.

Мы проиграли два матча, были на пороге третьего поражения. Должны были принять вызов, и сегодня нам хватило энергии», – заключил центровой «Бостона ».