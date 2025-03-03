Эл Хорфорд: «Я люблю соревноваться. А в лиге нет никого лучше Йокича»
В отсутствие центрового Кристапса Порзингиса основная тяжесть противостояния с лидером «Денвера» легла на плечи ветерана «Селтикс». Йокич закончил встречу с 20 очками при 9 точных из 15 бросков с игры, 14 подборами, 9 передачами и 2 перехватами.
В активе Хорфорда 19 очков, 8 подборов и 3 перехвата. «Бостон» одержал домашнюю победу со счетом 110:103.
«Предельно ценю такие моменты. Подобные матчи.
Очень люблю соревноваться. Все сводится к этому. А в лиге сейчас нет никого лучше Йокича. Он столько всего делает. Его тяжело опекать, потому что он непредсказуем. Всегда принимает правильные решения. Он играет на командный результат и при этом все равно показывает сумасшедшую статистику.
Когда речь заходит об игре с кем-то подобным, дело не в личном противостоянии. Все должны действовать синхронно, чтобы выполнить план на игру. Нашим парням сегодня это удалось.
Все и так знают, что вся их игра идет через Йокича. Но он настолько умен, что это знание не сильно помогает. Нужно пытаться ограничить его партнеров наиболее эффективным образом и помешать их наработанным связкам.
Мы проиграли два матча, были на пороге третьего поражения. Должны были принять вызов, и сегодня нам хватило энергии», – заключил центровой «Бостона».
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