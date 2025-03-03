Вернон Максвелл: «По ошибке ударил Хораса Гранта гантелью по голове»

Бывший игрок НБА рассказал о драке с Гэри Пэйтоном.

Стивен Джексон : Все мы совершаем ошибки. Но я слышал, что ты по ошибке ударил Хораса Гранта по голове гантелью, пытаясь попасть в Гэри Пэйтона .

Вернон Максвелл : Хотел дать по дурацкой голове Гэри Пэйтона и угодил по своему чуваку. Это мой чувак.

Стивен Джексон : Он выбыл на две недели!

Вернон Максвелл : Да, это моя вина. Повредил его серьезно тогда. Но это мой чувак. ДжиПи прыгнул на моего юного кореша, на моего кореша Шэмгода Уильямса безо всякой причины», – сказал Максвелл.

Максвелл и Гэри Пэйтон пересекались в «Сиэтле » в сезоне-1999/2000.