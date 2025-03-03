Вернон Максвелл: «По ошибке ударил Хораса Гранта гантелью по голове»
Бывший игрок НБА рассказал о драке с Гэри Пэйтоном.
Стивен Джексон: Все мы совершаем ошибки. Но я слышал, что ты по ошибке ударил Хораса Гранта по голове гантелью, пытаясь попасть в Гэри Пэйтона.
Вернон Максвелл: Хотел дать по дурацкой голове Гэри Пэйтона и угодил по своему чуваку. Это мой чувак.
Стивен Джексон: Он выбыл на две недели!
Вернон Максвелл: Да, это моя вина. Повредил его серьезно тогда. Но это мой чувак. ДжиПи прыгнул на моего юного кореша, на моего кореша Шэмгода Уильямса безо всякой причины», – сказал Максвелл.
Максвелл и Гэри Пэйтон пересекались в «Сиэтле» в сезоне-1999/2000.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Подкаст All The Smoke
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