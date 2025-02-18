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Гэри Пэйтон: «Сиэтл вернется в НБА»

Гэри Пэйтон не сомневается, что Сиэтл вернется в НБА в ближайшие годы.

«Я не беспокоюсь об этом. Не нужно беспокоиться об этом. Не нужно беспокоиться о шумихе и всем таком, пока Адам Сильвер принимает решения, у нас все будет хорошо.

Мы были разочарованы 18 лет, но это не имеет значения. Я думаю, что мы знаем ситуацию изнутри, и я знаю, что Адам Сильвер делает то, что должен. Нужно сделать это в правильное время. Сиэтл вернется, так что я не беспокоюсь об этом», – сказал легендарный защитник «Суперсоникс».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Seattle Times
logoГэри Пэйтон
logoНБА
logoСиэтл
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