«Осталось два года». Бывшие и нынешние звезды НБА намекнули на возвращение «Суперсоникс» в лигу

«Сиэтл» в ближайшее время может вернуться в НБА.

Бывший игрок «Суперсоникс» и член Зала славы Спенсер Хэйвуд дал четкий ответ на вопрос о возможном возвращении знаменитой команды.

«Осталось два года», – произнес Хэйвуд.

По словам звезды «Бакс» Дэмиана Лилларда, он тоже ожидает возвращения «Сиэтла» в состав НБА.

«Я слышал об этом. Слышал об этом. Есть такое.

Я просто обожаю Северо-Запад в целом, обожаю этот регион. Провел там много времени, играя за «Блэйзерс», периодически оказывался в Сиэтле», – сказал разыгрывающий.

Легендарный игрок «Суперсоникс» Гэри Пэйтон также не сомневается , что Сиэтл вернется на карту НБА в ближайшие годы.