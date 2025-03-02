У Дрю Холидэя сломан мизинец на правой руке
Дрю Холидэй сломал мизинец.
Разыгрывающий «Бостона» сообщил, что у него сломан мизинец на правой руке. Палец находится в гипсе, операция не планируется.
Холидэй пропустит сегодняшний матч против «Денвера». Сроки его возвращения пока не называются.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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