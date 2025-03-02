У Дрю Холидэя сломан мизинец на правой руке

Дрю Холидэй сломал мизинец.

Разыгрывающий «Бостона » сообщил, что у него сломан мизинец на правой руке. Палец находится в гипсе, операция не планируется.

Холидэй пропустит сегодняшний матч против «Денвера ». Сроки его возвращения пока не называются.