Ройс О’Нил обручился с актрисой Пейдж Херд
Ройс О’Нил и актриса Пейдж Херд станут мужем и женой.
Форвард «Финикса» сделал предложение девушке 13 февраля во время отпуска в Кабо-Сан-Лукас, Мексика, сообщает People.
«Я нервничал, потому что пытался вести себя спокойно и не подавать какие-либо знаки, что что-то происходит. Я очень волновался потому что знал, что Пейдж этого не ожидает, и хотел, чтобы это был большой, особенный сюрприз», – рассказал баскетболист.
Херд наиболее известна ролью Таши Кларксон в ситкоме «Все ненавидят Криса», Саманты Гровер в «Гавайях Five-O», Гейл Франклин в «Овале» и Лорен Болдуин в «Книге власти 2: Призрак».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: People
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