Фото
1

Ройс О’Нил обручился ​​с актрисой Пейдж Херд

Ройс О’Нил и актриса Пейдж Херд станут мужем и женой.

Форвард «Финикса» сделал предложение девушке 13 февраля во время отпуска в Кабо-Сан-Лукас, Мексика, сообщает People.

«Я нервничал, потому что пытался вести себя спокойно и не подавать какие-либо знаки, что что-то происходит. Я очень волновался потому что знал, что Пейдж этого не ожидает, и хотел, чтобы это был большой, особенный сюрприз», – рассказал баскетболист.

Херд наиболее известна ролью Таши Кларксон в ситкоме «Все ненавидят Криса», Саманты Гровер в «Гавайях Five-O», Гейл Франклин в «Овале» и Лорен Болдуин в «Книге власти 2: Призрак».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: People
logoРойс О'Нил
светская хроника
logoНБА
logoФиникс
Баскетбол - фото
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ройс О’Нил о «токсичной» атмосфере в «Финиксе»: «Иногда они просто выдумывают ерунду»
7 февраля, 19:31
Мэйсон Пламли: «Кевин Дюрэнт не совершает плохих бросков, хотя имеет на это полное право»
31 января, 14:30
Ройс О’Нил выбыл из состава «Финикса» минимум на 10 дней из-за растяжения голеностопа
1031 декабря 2024, 17:15
Дюрэнт отчитал Нуркича в паузе игры: «У нас тут чертова команда! Пасуй чертов мяч!»
812 ноября 2024, 05:35Видео
Главные новости
Евролига. «Париж» проиграл «Фенербахче»
6вчера, 21:42
Мэк Маккланг сломал большой палец правой руки, но будет продолжать выступление в G-лиге
вчера, 20:59
НБА. «Оклахома» примет «Хьюстон», «Даллас» встретится с «Сакраменто» и другие матчи
31вчера, 20:46
Зак Лавин и Джейлен Брансон стали игроками недели в своих конференциях НБА
3вчера, 20:45Фото
Мэджик Джонсон о победах «Лейкерс»: «Лучшая неделя в моей жизни»
3вчера, 20:35
Кайл Кузма избежал серьезной травмы голеностопа, участие в следующей игре под вопросом
1вчера, 20:25
«Зависит от скамейки». Чендлер Парсонс не исключил гипотетического чемпионства команды из игроков, недавно ушедших из «Далласа»
2вчера, 20:06
«Даллас» интересовался Джимми Батлером и Кайлом Кузмой в прошедшее трансферное окно
2вчера, 19:45
Серена Уильямс станет совладельцем новой команды женской НБА «Торонто Темпо»
2вчера, 19:30Видео
Пи Джей Вашингтон о рецидиве травмы голеностопа: «Вернулся слишком рано, но мне станет лучше»
вчера, 18:59
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. «Лаврион» уступил «Кардицасу»
вчера, 20:45
Адриатическая лига. «Сплит» обыграл «Борац Чачак»
вчера, 20:10
«Мемфис» подписал второй 10-дневный контракт с Ламаром Стивенсом
вчера, 17:40
Форвард «Самары» Илья Платонов вернулся на площадку после года реабилитации
2вчера, 14:10
Вернон Максвелл: «По ошибке ударил Хораса Гранта гантелью по голове»
2вчера, 12:08
Андрей Кириленко: «Локо» мне более симпатичен, потому что много россиян на ключевых ролях»
вчера, 12:04
Шэй Гилджес-Александер: «Лига переживает странный переход»
6вчера, 11:48
Тель-Авивский «Хапоэль» хочет заполучить Василие Мицича в следующем сезоне
1вчера, 11:39
Стивен Эй Смит: «Джеймс все перепутал. Величие определяется через сравнение с другими»
2вчера, 11:24
Брэндон Дженнингс ответил Джейми Фоксу: «Кобе, Йокич, Дирк – это не лохи»
7вчера, 10:50