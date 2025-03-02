Ройс О’Нил обручился ​​с актрисой Пейдж Херд

Ройс О’Нил и актриса Пейдж Херд станут мужем и женой.

Форвард «Финикса » сделал предложение девушке 13 февраля во время отпуска в Кабо-Сан-Лукас, Мексика, сообщает People.

«Я нервничал, потому что пытался вести себя спокойно и не подавать какие-либо знаки, что что-то происходит. Я очень волновался потому что знал, что Пейдж этого не ожидает, и хотел, чтобы это был большой, особенный сюрприз», – рассказал баскетболист.

Херд наиболее известна ролью Таши Кларксон в ситкоме «Все ненавидят Криса», Саманты Гровер в «Гавайях Five-O», Гейл Франклин в «Овале» и Лорен Болдуин в «Книге власти 2: Призрак».