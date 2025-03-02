Айо Досунму выбыл до конца сезона из-за травмы плеча

Айо Досунму перенесет операцию и пропустит остаток сезона.

По итогам обследования по поводу нестабильности левого плечевого сустава тренерами и врачами «Чикаго » было принято решение, что защитник пропустит оставшуюся часть сезона.

Досунму предстоит операция.