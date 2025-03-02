Айо Досунму выбыл до конца сезона из-за травмы плеча
Айо Досунму перенесет операцию и пропустит остаток сезона.
По итогам обследования по поводу нестабильности левого плечевого сустава тренерами и врачами «Чикаго» было принято решение, что защитник пропустит оставшуюся часть сезона.
Досунму предстоит операция.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт «Чикаго» в соцсети X
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