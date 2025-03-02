Дайсон Дэниэлс – лидер по количеству остановленных проходов
Дайсон Дэниэлс лидирует в этом сезоне по количеству остановленных проходов.
Эксперт Тодд Уайтхед представил семь игроков, которые защищались против 500+ проходов в этом сезоне и остановили больше половины из них.
Первое место по количеству остановленных проходов занимает атакующий защитник «Атланты» Дайсон Дэниэлс (342). В тройку лидеров также входят Амен Томпсон из «Хьюстона» (297) и Деррик Уайт из «Бостона» (295).
Опубликовал: Геннадий Ильин
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