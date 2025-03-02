Джей Джей Редик о Джордане Гудвине и Трее Джемисоне: «Эти ребята профессионалы»
Джей Джей Редик высказался о Джордане Гудвине и Трее Джемисоне.
«Эти ребята профессионалы.
С игроками на двусторонних контрактах часто можно ошибиться, сделав выбор в пользу молодости и развития. Трей и Гуди старше, чем стандартные игроки на двухсторонних контрактах. У обоих есть опыт, оба провели в лиге уже пару лет, Гуди дольше. Но они умеют играть и способны внести свой вклад в победу», – сказал главный тренер «Лейкерс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Orange County Register
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