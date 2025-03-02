«Индиана» подпишет 10-дневный контракт с центровым Тони Брэдли
Тони Брэдли временно присоединится к «Пэйсерс».
Центровой (27 лет, 208 см) играет в G-лиге за фарм-клуб «Атланты», набирая 14 очков, 10,6 подбора и 1,1 блок-шота в среднем.
Брэдли подпишет 10-дневное соглашение с «Индианой».
Баскетболист займет место обменянного Джеймса Уайзмена в ротации. Ранее на него претендовал Джалил Окафор, но команда не стала продлевать сотрудничество с ним после завершения 10-дневнего контракта с игроком.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Indy Star
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