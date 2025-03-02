«Индиана» подпишет 10-дневный контракт с центровым Тони Брэдли

Тони Брэдли временно присоединится к «Пэйсерс».

Центровой (27 лет, 208 см) играет в G-лиге за фарм-клуб «Атланты», набирая 14 очков, 10,6 подбора и 1,1 блок-шота в среднем.

Брэдли подпишет 10-дневное соглашение с «Индианой».

Баскетболист займет место обменянного Джеймса Уайзмена в ротации. Ранее на него претендовал Джалил Окафор , но команда не стала продлевать сотрудничество с ним после завершения 10-дневнего контракта с игроком.