Джалил Окафор сыграл в НБА впервые с 2021 года

Джалил Окафор вернулся в НБА после длительного перерыва.

Центровой «Индианы» провел на площадке 3 минуты под занавес встречи с «Нью-Йорком» (115:128), набрав 1 подбор и 1 передачу.

3-й номер драфта-2015 не появлялся на паркете в матчах НБА с 2021 года.

Окафор вызван в основу «Пэйсерс» на фоне травмы у Майлза Тернера. В этом сезоне Джалил выступает за фарм-команду «Индианы».