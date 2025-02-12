Джалил Окафор сыграл в НБА впервые с 2021 года
Джалил Окафор вернулся в НБА после длительного перерыва.
Центровой «Индианы» провел на площадке 3 минуты под занавес встречи с «Нью-Йорком» (115:128), набрав 1 подбор и 1 передачу.
3-й номер драфта-2015 не появлялся на паркете в матчах НБА с 2021 года.
Окафор вызван в основу «Пэйсерс» на фоне травмы у Майлза Тернера. В этом сезоне Джалил выступает за фарм-команду «Индианы».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Yahoo! Sports
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