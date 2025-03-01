Руи Хатимура избежал серьезной травмы

«Лейкерс» рассказал о степени серьезности травмы у одного из важных игроков.

По словам главного тренера «озерников», у форварда Руи Хатимуры тендинит левого коленного сустава.

Баскетболист «Лейкерс» почувствовал дискомфорт в бесконтактной ситуации во время данка, существовали опасения на серьезное повреждение, но его удалось избежать.

Японец набирает 13,3 очка и 5,2 подбора в среднем за игру.