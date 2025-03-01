Руи Хатимура избежал серьезной травмы
«Лейкерс» рассказал о степени серьезности травмы у одного из важных игроков.
По словам главного тренера «озерников», у форварда Руи Хатимуры тендинит левого коленного сустава.
Баскетболист «Лейкерс» почувствовал дискомфорт в бесконтактной ситуации во время данка, существовали опасения на серьезное повреждение, но его удалось избежать.
Японец набирает 13,3 очка и 5,2 подбора в среднем за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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