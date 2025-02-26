Андреас Пистиолис: «Баскетбол в России достаточно популярен»

Андреас Пистиолис считает, что баскетбол в России достаточно популярен.

«Футбол — спорт номер один абсолютно везде. В каких-то странах баскетбол занимает второе место, а где-то нет. Мне кажется, что в России другие традиции, все дело в этом. Особенно если пытаться сравнивать еще и с хоккеем. Хоккей вообще существует не во всех странах, но в России он есть, и он просто на невероятном уровне: у вас всегда были и есть игроки очень высокого уровня, всегда были очень серьезные хоккейные традиции.

Но, на мой взгляд, баскетбол в России достаточно популярен. У нас очень много болельщиков. Мне кажется, что в этом вопросе все достаточно неплохо. Россия — настолько большая страна, что может поддерживать не один, а два, три, четыре или даже больше видов спорта на высочайшем уровне», — сказал главный тренер ЦСКА .