Просто Конь – в пародии ЦСКА на шоу «Плюшки»
ЦСКА представил пародию на шоу «Плюшки».
Талисман московской команды Просто Конь выступил в роли главного героя, у которого берут интервью.
Просто Конь ответил, где пальто, сколько раз на скаку его останавливали незнакомые бабы, показал истинное лицо и позвал болельщиков на матч против УНИКСа, который состоится 1 марта в «Мегаспорте».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал ЦСКА
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