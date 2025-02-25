Просто Конь – в пародии ЦСКА на шоу «Плюшки»

ЦСКА представил пародию на шоу «Плюшки».

Талисман московской команды Просто Конь выступил в роли главного героя, у которого берут интервью.

Просто Конь ответил, где пальто, сколько раз на скаку его останавливали незнакомые бабы, показал истинное лицо и позвал болельщиков на матч против УНИКСа , который состоится 1 марта в «Мегаспорте».