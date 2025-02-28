Рейтинг сборных ФИБА. США лидируют, Испания поднялась на 5-е место

ФИБА обновила рейтинг сборных после завершения континентальных квалификаций.

В Топ-10 произошло только одно изменение. Канада, уступившая Доминиканской республике (65:74) и Мексике (94:98), опустилась на 1 позицию и отдала 5-е место Испании.

Словения снова обменялась местами с Бразилией, которой уступила 11-ю строчку в прошлом рейтинге.