Рейтинг сборных ФИБА. США лидируют, Испания поднялась на 5-е место
ФИБА обновила рейтинг сборных после завершения континентальных квалификаций.
В Топ-10 произошло только одно изменение. Канада, уступившая Доминиканской республике (65:74) и Мексике (94:98), опустилась на 1 позицию и отдала 5-е место Испании.
Словения снова обменялась местами с Бразилией, которой уступила 11-ю строчку в прошлом рейтинге.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт ФИБА
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