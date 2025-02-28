Количество бросков в НБА с 5 метров и далее практически не меняется

Трехочковые броски в НБА заменили дальние средние.

Трехочковый баскетбол не представляет собой радикального изменения в распределении бросков. Попытки из-за дуги пришли на смену дальним средним (около 5 метров и далее).

График распределения завершающих действий показывает незначительные изменения в доле дальних бросков среди общего количества попыток.