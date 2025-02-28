Количество бросков в НБА с 5 метров и далее практически не меняется
Трехочковые броски в НБА заменили дальние средние.
Трехочковый баскетбол не представляет собой радикального изменения в распределении бросков. Попытки из-за дуги пришли на смену дальним средним (около 5 метров и далее).
График распределения завершающих действий показывает незначительные изменения в доле дальних бросков среди общего количества попыток.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика Лева Акабаса
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