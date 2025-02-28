Деррик Уайт о Торри Крэйге: «Мы тут многое делаем по-другому. Он постоянно задает вопросы»
Деррик Уайт прокомментировал адаптацию новобранца «Бостона».
34-летний форвард Торри Крэйг присоединился к команде после 1,5 сезона в «Чикаго».
«Многие парни здесь уже долгое время играют друг с другом, так что мы многое делаем по-другому. Нужно следить за тем, что происходит, и реагировать.
Он пытается влиться в строй, постоянно задает вопросы. Но парни в раздевалке всегда готовы помочь и пояснить, что нужно делать», – поделился защитник «Селтикс».
Крэйг провел 3 матча за «Бостон», набирая 3,3 очка и 1,7 подбора за 10,7 минуты в среднем.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Ноа Дэлзелл
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