«Никс» обдумывают подписание Ти Джей Уоррена
Ти Джей Уоррен может вернуться в НБА.
31-летний форвард выступает за фарм-клуб «Никс» в лиге развития и набирает 24,9 очка в среднем, реализуя 35,7% трехочковых бросков.
«Нью-Йорк» рассматривает возможность присоединения игрока к основной команде.
«Хотел поддерживать форму, снова поймать ритм и показать свой атлетизм.
Здесь здорово. Учу парней, делюсь своим опытом, получаю удовольствие от этого. Каждый день приносит пользу», – прокомментировал свое выступление Уоррен.
«Очень уважаю его настрой. Он проводит отличный сезон. Очень полезный пример для нашей молодежи, любит игру, отличный парнер, очень полезен на площадке. Мне это очень нравится», – оценил Уоррена главный тренер «Никс» Том Тибодо.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: TalkBasket
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости