«Никс» обдумывают подписание Ти Джей Уоррена

Ти Джей Уоррен может вернуться в НБА.

31-летний форвард выступает за фарм-клуб «Никс» в лиге развития и набирает 24,9 очка в среднем, реализуя 35,7% трехочковых бросков.

«Нью-Йорк » рассматривает возможность присоединения игрока к основной команде.

«Хотел поддерживать форму, снова поймать ритм и показать свой атлетизм.

Здесь здорово. Учу парней, делюсь своим опытом, получаю удовольствие от этого. Каждый день приносит пользу», – прокомментировал свое выступление Уоррен.

«Очень уважаю его настрой. Он проводит отличный сезон. Очень полезный пример для нашей молодежи, любит игру, отличный парнер, очень полезен на площадке. Мне это очень нравится», – оценил Уоррена главный тренер «Никс» Том Тибодо .