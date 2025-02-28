Джимми Батлер о 56 очках Карри: «Рад, что играю за команду с этим человеком в составе»
Джимми Батлер отреагировал на удачную игру Стефа Карри.
Лидер «Голден Стэйт» реализовал 12 3-очковых и набрал рекордные для себя в сезоне 56 очков в матче с «Орландо».
«Было весьма интересно за этим наблюдать. Еще интереснее, потому что это стало ключевым фактором нашей победы. Я рад, что играю именно за эту команду, с этим человеком в составе. Когда он ловит кураж, то начинается... У вас всегда есть шанс, когда этот парень на площадке.
Кажется, он делает все это целую вечность... Когда Стеф выдает такой перфоманс, это мощный заряд энергии для всех в команде. Это заставляет всех стремиться выдать максимум, особенно на своей половине площадки. Всем хочется забрать себе мяч, передать его Карри и посмотреть, как он снова вытворяет что-то невероятное», – считает защитник «Уорриорз».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Энтони Слэйтера
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