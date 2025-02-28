Дрэймонд Грин о 56 очках Карри: «Стефу нравится играть в Орландо. Там одна из его любимых арен»

Дрэймонд Грин назвал одну из причин удачной игры Стефа Карри в четверг.

Лидер «Голден Стэйт » реализовал 12 3-очковых и набрал рекордные для себя в сезоне 56 очков в гостевом матче с «Орландо».

«У нас мало что получалось, но Стеф держал команду на плаву. Это была особенная игра. Он взял все под свой контроль.

Ему нравится играть в Орландо. Забавно, мы болтали на днях, и он просто называл арены, где у него лучше всего получается, вышло примерно пять. «Это отличная арена, здесь всегда здорово, когда мы с ними играем». И арена в Орландо была одной из них», – рассказал форвард «Уорриорз».